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У Польщі прокоментували інтерес до лідерів Зорі та Олександрії

22:05 - Читать на русском
У Польщі прокоментували інтерес до лідерів Зорі та Олександрії
Владислав Кочергін / Фото ФК Шахтар

Схоже, польський Шльонск залишиться без підсилення українськими гравцями.

Хавбек Зорі Владислав Кочергін не перейде у Шльонск, повідомляє польський журналіст Марчін Торц у Twitter. За інформацією місцевих ЗМІ, за 24-річного українця вимагають 300 тисяч євро, таку суму поляки не мають наміру платити.

Третьяков може залишитися у Олександрії на повноцінній основі – також є інтерес з Польщі

Також півзахисник Олександрії Максим Третьяков має мінімальні шанси приєднатись до вроцлавського клубу. Варто відзначити, що права на Максима належать словацькому ДАКу, а за команду Шарана гравець виступав на правах оренди у сезоні 2019/20.

У минулому сезоні УПЛ Третьяков провів 30 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та 4-ма асистами.

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Теги
Трансфери ДАК 1904 Максим Максим Третьяков Владислав Владислав Кочергін Трансфери чемпіонату України Зоря Зоря Олександрія Олександрія Шльонск Шльонск
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