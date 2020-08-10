У Польщі прокоментували інтерес до лідерів Зорі та Олександрії

Хавбек Зорі Владислав Кочергін не перейде у Шльонск, повідомляє польський журналіст Марчін Торц у Twitter. За інформацією місцевих ЗМІ, за 24-річного українця вимагають 300 тисяч євро, таку суму поляки не мають наміру платити.

Третьяков може залишитися у Олександрії на повноцінній основі – також є інтерес з Польщі

Також півзахисник Олександрії Максим Третьяков має мінімальні шанси приєднатись до вроцлавського клубу. Варто відзначити, що права на Максима належать словацькому ДАКу, а за команду Шарана гравець виступав на правах оренди у сезоні 2019/20.

У минулому сезоні УПЛ Третьяков провів 30 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та 4-ма асистами.

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