"В планах Смалийчука делать новую команду на базе Карпат Галич": Александр Шевченко резко ответил совладельцу Карпат

"Карпаты лихорадит уже далеко не первый год. На этот раз, к сожалению, достаточно сильно. И снова клуб страдает из-за работы руководства, которое пытается оправдать собственные просчеты поисками виновных во всех своих бедах. Конечно, проблемы Карпат львовских болельщиков беспокоят давно, однако в последнее время ситуация дошла до полного абсурда.

Я болею за эту команду с детства и не мог смириться с тем, что сейчас происходит с Карпатами, и, в конце концов, этот клуб вообще может исчезнуть. Поэтому позвонил исполнительному директору Ростиславу Ящишину и поинтересовался, что же происходит в клубе, предложил свою помощь. В ответ он посоветовал мне встретиться с новым совладельцем Карпат Олегом Смалийчуком.

"Шансы сохранить именно эти Карпаты – очень малы": Смалийчук – о перспективах клуба и помехах от федерации

На встрече Смалийчук рассказал мне о схеме, по которой хочет создать новые Карпаты. В его планах – делать новую команду на базе ФК Карпаты (Галич), который на тот момент отправился на аттестацию во Вторую лигу Украины. Еще один вариант был связан с футбольным клубом Калуш, который уже несколько лет выступает в профессиональной лиге.

Эта схема показалась мне сомнительной, я ответил, что не против помогать в восстановлении, но поскольку Галич и Калуш не являются львовскими клубами, то принимать окончательное решение буду после общения с футбольной общественностью Львова. Смалийчук согласился.

Я организовал встречу, на которую пригласил легендарного карпатовца, а ныне представителя СДЮШОР Карпаты Степана Юрчишина, экс-наставника "зелено-белых" Владимира Безубьяка, который работает в Академии Карпат. Также на встрече присутствовал вице-президент Львова Роман Мыхайлив, генеральный директор "горожан" Андрей Панькив и заместитель председателя Львовской Ассоциации футбола Ростислав Заремба, который принимал активное участие в возрождении Карпат в конце 80-ых годов. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, президента Руха Григория Козловского в этом списке не было.

Все ждали встречи со Смалийчуком, но диалог не состоялся. Совладелец Карпат пришел на встречу и сразу убежал оттуда, не сказав никому ни слова. Вполне логично, что такой поступок стал очередным основанием усомниться в схемах Смалийчука, у меня возникли еще большие сомнения в его мотивах.

Смалийчук у руля Карпат не один год, и за это время не проявил себя как успешный футбольный менеджер. У меня пока нет четкого понимания, как этот человек собирается развивать Карпаты. Да, возможно он неплохой футбольный агент, однако, как показало время, этого недостаточно для полноценного функционирования такого знакового клуба, как Карпаты.

Суть всей ситуации заключается в том, что для реализации придуманных Смалийчуком схем нужно официальное согласование Львовской Ассоциации футбола. Абсурдность претензий в том, что от Карпат (как, кстати, от Карпат из Галича и Калуша) в адрес нашей ассоциации не поступало ни одного официального письма с любой просьбой.

Зато Смалийчук отправлял ко мне своих представителей, которые объясняли, что единственный путь спасения Карпат – это зарегистрировать клуб из Ивано-Франковской области во Львове. Все это происходило на уровне разговоров, а я против сомнительных схем, не услышал, из какого источника будет финансироваться клуб.

Единственное официальное письмо, поступившее в адрес Львовской Ассоциации футбола, касалось выступлений женской команды львовских Карпат в Высшей лиге Украины. Эту просьбу я поддержал и дал соответствующие рекомендации. Зато гарантий финансирования восстановленных Карпат так и не дождался. Были только общие фразы, типа, "мы пригласим спонсоров, общество, ультрас с эмблемой...", а для ассоциации футбола важно понимать, каким образом будет жить клуб дальше, как будет финансироваться.

Ведь мы уже имеем горький пример, когда недавно Карпаты заблаговременно сошли с турнирной дистанции, не доиграв чемпионат. И хочу напомнить, что это не Львовская Ассоциация футбола запретила карпатовцам доиграть Украинскую Премьер-лигу и сохранить честь клуба. Решение не доигрывать чемпионат – откровенное неуважение к другим участникам соревнований. И клубы УПЛ это отметили во время видеоконференции.

Новый тренер Карпат озвучил первоочередную задачу на сезон

Как должен жить и развиваться футбольный клуб, я знаю из практического опыта, ведь в свое время был вице-президентом винникивского Руха, где при моем участии команда из любительского чемпионата поднялась до Первой лиги Украины.

Смалийчук обвиняет меня, что я был менеджером Козловского, но сразу хочу отметить: я никогда не получал от Козловского зарплаты, потому что не завишу ни от кого. Я самодостаточный человек, у меня есть свой бизнес. На посту вице-президента Руха, а сегодня председателя Львовской Ассоциации футбола я тоже работаю на общественных началах. Я пришел не зарабатывать на футболе, а развивать его.

Те, кто меня знает, подтвердят – я всегда отстаиваю принципы честной игры. Считаю, что только чистый и прозрачный путь имеет право на долгую жизнь. Работая неполных три года председателем Львовской Ассоциации футбола, делаю все, чтобы искоренить любые сомнительные схемы в футболе.

Поэтому предложенный Смалийчуком вариант развития Карпат у меня вызывает сомнения. Я за возрождение клуба с чистого листа. Команда на начальном этапе будет играть в чемпионате области и в любительских соревнованиях, чтобы впоследствии рекомендовать ее для участия во Второй лиге Украины. Так, как пишет регламент. Однако Смалийчук ответил, что у него на это нет времени. Меня это очень удивило.

Смалийчук говорит о том, что другого варианта спасти Карпаты не существует. Но во Львове есть много богатых людей, которым не безразлична судьба "зелено-белых". Весной, когда команда еще была участником УПЛ, львовский бизнесмен Роман Мыхайлив предложил Петру Дыминскому продать ему свою долю. Однако в день, когда должна была состояться продажа, Петр Петрович переписал свою долю Олегу Смалийчуку.

Возникает вопрос: для чего Смалийчуку нужны Карпаты? Чтобы их уничтожить и отцепить другого совладельца? Он уже испортил реноме ведущего западноукраинского клуба, когда не позволил команде доиграть матчи в УПЛ. Но больше всего в этой истории меня смущает: а это не очередная игра олигархов, частью которой и является Смалийчук?

Если Смалийчук забрал Карпаты себе, то должен нести именно за этот клуб полную ответственность, а не искать крайних. В конце концов, если не в состоянии, то пусть это признает и отдаст клуб тем людям, которые действительно хотят его возродить. Однако почему-то Смалийчук решил, что только ему одному, через применение сомнительных схем, по силам спасти Карпаты, собственноручно перед тем доведя их к краю пропасти. Так кто же тогда на самом деле уничтожает Карпаты?

Карпаты – это достояние львовян, это история и традиции многих поколений. Судьбу народного клуба никоим образом не может решать какой-то отдельный человек. Поэтому обращаюсь к футбольной общественности, чтобы услышать Ваше мнение относительно будущей судьбы клуба. Поддерживаете ли вы сценарий Смалийчука? Какие Вы видите пути спасения Карпат?" – написал Шевченко на странице Львовской Ассоциации футбола в Facebook.

"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація