Новый тренер Карпат озвучил первоочередную задачу на сезон

"Собрать тренерский штаб непросто, поскольку потенциальным претендентам нужна соответствующая тренерская категория. Тем не менее, надеюсь, что к кубковому матчу с Эпицентром, который должен состояться 30 августа, все вакансии на тренерском мостике будут заполнены.

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Моими подопечными будут ребята, которые раньше выступали за молодежный и юниорский состав Карпат. Клубное руководство поставило передо мной задачу, прежде всего, позаботиться, чтобы смена продолжала прогрессировать", – пояснил Вовчук в комментарии Meta-ratings.

Отметим, что обновленные Карпаты дебютируют 30 августа кубковым матчем против Эпицентра, а уже 6 сентября проведут свой первый поединок во Второй лиге.

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