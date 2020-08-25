"У планах Смалійчука робити нову команду на базі Карпат Галич": Олександр Шевченко різко відповів співвласнику Карпат

"Карпати лихоманить уже далеко не перший рік. Цього разу, на жаль, досить сильно. І знову клуб страждає через роботу керівництва, яке намагається виправдати власні прорахунки пошуками винних у всіх своїх бідах. Звичайно, проблеми Карпат львівських уболівальників непокоять давно, однак останнім часом ситуація дійшла до повного абсурду.

Я вболіваю за цю команду з дитинства і не міг змиритися з тим, що зараз відбувається з Карпатами, і що, зрештою, цей клуб узагалі може зникнути. Тому зателефонував виконавчому директору Ростиславу Ящишину і поцікавився, що ж відбувається у клубі, запропонував свою допомогу. У відповідь він порадив мені зустрітися з новим співвласником Карпат Олегом Смалійчуком.

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На зустрічі Смалійчук розповів мені про схему, за якою хоче створити нові Карпати. У його планах – робити нову команду на базі ФК Карпати (Галич), який на той момент подався на атестацію у Другу лігу України. Ще один варіант був пов’язаний із футбольним клубом Калуш, який уже декілька років виступає у професіональній лізі.

Ця схема видалася мені сумнівною, я відповів, що не проти допомагати у відновленні, але оскільки Галич і Калуш не є львівськими клубами, то приймати остаточне рішення буду після спілкування з футбольною громадою Львова. Смалійчук погодився.

Я організував зустріч, на яку запросив легендарного карпатівця, а нині представника СДЮШОР Карпати Степана Юрчишина, екс-наставника "зелено-білих" Володимира Безуб’яка, який працює в Академії Карпат. Також на зустрічі був присутній віце-президент Львова Роман Михайлів, генеральний директор "містян" Андрій Паньків та заступник Голови Львівської Асоціації футболу Ростислав Заремба, який брав активну участь у відродженні Карпат наприкінці 80-их років. Аби уникнути конфліктних ситуацій, президента Руха Григорія Козловського у цьому списку не було.

Всі чекали зустрічі зі Смалійчуком, але діалогу не відбулося. Співвласник Карпат прийшов на зустріч і одразу втік звідти, не сказавши нікому жодного слова. Цілком логічно, що такий вчинок став черговою підставою засумніватися у схемах Смалійчука, в мене виникли ще більші сумніви щодо його мотивів.

Смалійчук біля керма Карпат не один рік, і за цей час не проявив себе як успішний футбольний менеджер. У мене поки що немає чіткого розуміння, як ця людина збирається розвивати Карпати. Так, можливо він непоганий футбольний агент, однак, як показав час, цього недостатньо для повноцінного функціонування такого знакового клубу, як Карпати.

Суть усієї ситуації полягає в тому, що для реалізації придуманих Смалійчуком схем потрібне офіційне погодження Львівської Асоціації футболу. Абсурдність претензій у тому, що від Карпат (як, до речі, від Карпат із Галича і Калуша) на адресу нашої асоціації не надходило жодного офіційного листа з будь-яким проханням.

Натомість Смалійчук відправляв до мене своїх представників, які пояснювали, що єдиний шлях порятунку Карпат – це зареєструвати клуб з Івано-Франківської області у Львові. Все це відбувалося лише на рівні розмов, а я проти сумнівних схем, не почув, з якого джерела фінансуватиметься клуб.

Єдиний офіційний лист, який надійшов на адресу Львівської Асоціації футболу, стосувався виступів жіночої команди львівських Карпат у Вищій лізі України. Це прохання я підтримав і надав відповідні рекомендації. Натомість гарантій щодо фінансування відновлених Карпат так і не дочекався. Були лише загальні фрази, на кшталт, "ми запросимо спонсорів, громаду, ультрас з емблемою…", а для асоціації футболу важливо розуміти, яким чином житиме клуб далі, як фінансуватиметься.

Адже ми вже маємо гіркий приклад, коли нещодавно Карпати завчасно зійшли з турнірної дистанції, не догравши чемпіонат. І хочу нагадати, що це не Львівська Асоціація футболу заборонила карпатівцям дограти українську Прем’єр-лігу і зберегти честь клубу. Рішення не догравати чемпіонат – відверта неповага до інших учасників змагань. І клуби УПЛ на цьому наголосили під час відеоконференції.

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Як має жити і розвиватися футбольний клуб, я знаю з практичного досвіду, адже свого часу був віце-президентом винниківського Руха, де за моєї участі команда з аматорського чемпіонату піднялася до Першої ліги України.

Смалійчук закидає мені, що я був менеджером Козловського, але одразу хочу зазначити: я ніколи не отримував від Козловського зарплатні, бо не залежу ні від кого. Я самодостатня людина, в мене є свій бізнес. На посаді віце-президента Руха, а сьогодні голови Львівської Асоціації футболу я теж працюю на громадських засадах. Я прийшов не заробляти на футболі, а розвивати його.

Ті, хто мене знає, підтвердять – я завжди відстоюю принципи чесної гри. Вважаю, що лише чистий і прозорий шлях має право на тривале життя. Працюючи неповних три роки головою Львівської Асоціації футболу, роблю все, щоби викорінити будь-які сумнівні схеми з футболу.

Тому запропонований Смалійчуком варіант розвитку Карпат у мене викликає сумніви. Я за відродження клубу з чистого аркуша. Команда на початковому етапі гратиме в чемпіонаті області та в аматорських змаганнях, аби згодом рекомендувати її для участі у Другій лізі України. Так, як пише регламент. Однак Смалійчук відповів, що в нього на це немає часу. Мене це дуже здивувало.

Смалійчук каже про те, що іншого варіанту врятувати Карпати не існує. Але у Львові є багато заможних людей, яким не байдужа доля "зелено-білих". Навесні, коли команда ще була учасником УПЛ, львівський бізнесмен Роман Михайлів запропонував Петру Димінському продати йому свою частку. Однак у день, коли мав відбутися продаж, Петро Петрович переписав свою частку Олегу Смалійчуку.

Виникає запитання: для чого Смалійчуку потрібні Карпати? Щоб їх знищити і відчепити іншого співвласника? Він уже зіпсував реноме провідного західноукраїнського клубу, коли не дозволив команді дограти матчі в УПЛ. Та найбільше в цій історії мене бентежить: а чи це не чергова гра олігархів, частиною якої і є Смалійчук?

Якщо Смалійчук забрав Карпати собі, то має нести саме за ЦЕЙ клуб повну відповідальність, а не шукати крайніх. Зрештою, якщо не в стані, то нехай це визнає і віддасть клуб тим людям, які дійсно хочуть його відродити. Проте чомусь Смалійчук вирішив, що лише йому одному, через застосування сумнівних схем, до снаги врятувати Карпати, власноручно перед тим довівши їх до краю прірви. То хто ж тоді насправді знищує Карпати?

Карпати – це надбання львів’ян, це історія і традиції багатьох поколінь. Доля народного клубу жодним чином не має вирішувати якась окрема людина. Тому звертаюся до футбольної громадськості, щоби почути Вашу думку щодо майбутньої долі клубу. Чи підтримуєте ви сценарій Смалійчука? Які Ви бачите шляхи порятунку Карпат?" – написав Шевченко на сторінці Львівської Асоціації футболу у Facebook.

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