"Шансы сохранить именно эти Карпаты – очень малы": Смалийчук – о перспективах клуба и помехах от федерации

"Вчера наконец-то закончился, пожалуй, самый сложный месяц в истории Карпат. Все это время и даже больше мы пытались спасти ведущий клуб Западной Украины от полной гибели. И нам это удалось, хотя пока частично. Объясняю, что произошло.

Я – не богатый буратино, я не хочу и не могу вытащить из кармана десятки миллионов долларов, чтобы полностью выкупить клуб у другого совладельца и обеспечить Карпатам Лигу чемпионов. Но я готов потратить 100% энергии, знаний и все свои деньги до последней копейки, чтобы Карпаты продолжили существовать. Конечно, если жена не прибьет меня раньше)))

Карпаты официально получили разрешение на участие во Второй лиге

Нас хотели раздерибанить по частям. Чтобы продлить существование, сохранить игроков, не потерять стадион Украина, получать деньги от наших должников, самым отдавать долги и оставить шанс все-таки договориться с другим совладельцем, нам необходимо было сохранить профессиональный статус существующего клуба – КПФ Карпаты. Мы погасили некоторые долги, обязались закрыть в будущем остальные – и таки получили аттестат на участие во Второй лиге. Спасибо УАФ и ПФЛ за понимание и веру в нас. И отдельное спасибо нашему мэру Андрею Садовому – он один из немногих, кто не на словах доказал, что его сердце зелено-белое.

Но. Мы и вы прекрасно понимаем – шансы сохранить этот клуб, именно это юридическое лицо как субъект украинского футбола, очень малы. Поэтому, пока мы будем отдавать долги, за КПФ Карпаты будет играть наша молодежь, а старый герб Карпат останется у самых преданных болельщиков клуба. Подчеркиваю – если сезон 2020/2021 станет для Карпат последним, то совсем не из-за долгов или трансферных банов, а только из-за нежелания второго совладельца принять участие в общем собрании и найти компромисс. Повторяю – все долги, собранные за последнее десятилетие, мы погасим до конца этого сезона.

Впрочем, наше желание сделать обновленные Карпаты никуда не делось. Это будет клуб, каким он должен быть на самом деле. С названием Карпаты, старым гербом, историей, фанатами в управлении (не доверяете мне – вот, пожалуйста, доверяйте им), с самым крутым офисом в украинском футболе, амбициями и абсолютно новыми принципами работы. Жизнь этого клуба не будет зависеть от кармана и настроения владельца. Каждый работник этого клуба будет нацелен на результат, а не выслугу перед президентом. Выход в УПЛ и еврокубки будут жизненной необходимостью, а не способом "повымахиваться" перед гостями VIP-ложи. Количество болельщиков и их поддержка будут нашими KРI, а не челядью и массовкой для феодала.

Я знаю, что многие болельщики, особенно со стажем, не воспринимает идею обновления, читал много комментариев в стиле "Это уже будут не те Карпаты. Я сейчас обращаюсь к вам. А какие это – "настоящие" Карпаты?" Те, которые умерли в 1982-м? А может ПФК Карпаты? Или нынешние КПФ Карпаты? Клуб менял юридическое лицо много раз, но всем было "по барабану" – все думали, что поддерживают ФК Карпаты. Потому что вы не болеете за Крисал Холдингс или Мендил Лимитед, за номер в государственном реестре или за место в УПЛ. Вы болеете за бренд – его название, герб, цвета, историю, дух.

Карпаты попрощались с очередным легионером

Все это мы хотим и пытаемся сейчас сохранить. Планировали запустить обновленные Карпаты уже в этом сезоне. Но все наши попытки уперлись в разрешение Львовской ассоциации футбола. Даже если бы мы захотели начать с любителей (а это очень сложно финансово – столько лет тянуть клуб без доходов), все равно должны были бы получить зеленый свет от местных чиновников. И мы его не получили. Председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко объясняет свою позицию тем, что не верит мне и не хочет рисковать своей репутацией. Но есть два "но". Во-первых, другого варианта спасти Карпаты не существует – и господин Александр прекрасно это понимает. Значит, для него лучше смерть Карпат, чем дать нам шанс. А во-вторых, Шевченко – бывший менеджер Григория Козловского, его давний друг и нынешний бизнес-партнер.

Не хочется думать, что именно это влияет на позицию Шевченко, но все болельщики, которые умеют составить два плюс два, сделают именно такой вывод, если произойдет неизбежное. На самом деле, я уважаю Александра Яковлевича. Надеюсь, здравый смысл победит, и господин Шевченко поможет Карпатам. Тем самым он продемонстрирует, что поддерживает все львовские клубы, а не только Рух. Для этого не нужно ничего выдумывать, достаточно руководствоваться логикой, совестью и уставом его организации, где прямо прописаны ее цели – развивать и популяризировать футбол.

Теперь вы понимаете, почему мы молчали столько времени – ситуация менялась каждый день, мы постоянно искали новые пути выхода, а некоторые клубы-коллеги по львовскому футболу пытались контролировать каждое наше движение и регулярно ставили палки в колеса. С такими "друзьями" и врагов не надо. Передаю им большой привет. И предупреждаю – за попытки кражи работников, тренеров и футболистов вы будете отвечать по законам ФИФА, а не по принципу "у кого больше денег" или устаревших понятиях.

Но им не удалось нас остановить. Мы уже начинаем готовиться к масштабному обновлению. И мы это сделаем – Карпаты будут жить. Не просто жить – очень скоро все, кто сейчас хочет потоптаться на нашей могиле, прибегут с надеждой "примазаться" к нашим успехам.

Мы надеемся на поддержку всех настоящих болельщиков Карпат и людей, которые понимают, что клубу не нужен пастух, если они не считают себя овцами. Все, у кого карпатовское сердце – доверьтесь, остальные – проходите мимо!" – цитирует Смалийчука официальный сайт Карпат.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?