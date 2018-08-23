В Перу во время матча арестовали футболиста

Матч Кубка Перу между командами Юнион Кимбири и Спорт Хуанта был остановлен из-за вмешательства полицейских.

Матч Кубка Перу между Юнион Кимбири и Спорт Хуанта был прерван, выходом на поле полицейских, которые прямо во время игры арестовали нападающего хозяев Сесара Монтальво, сообщает The Sun.

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Форварда обвинили в том, что он был зарегистрирован под чужим именем и фамилией. Сообщается, что футболист, настоящее имя которого Хосе Контрерас, два года выдавал себя за другого.

"Я футболист, а не преступник", – сказал игрок Юнион Кимбири.

Матч был остановлен при счете 2:0 в пользу Спорт Хуанта и в результате команде обвиняемого засчитали поражение и вылет из турнира.