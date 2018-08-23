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В Перу під час матчу заарештували футболіста

22 серпня 23:00 441 Читать на русском
В Перу під час матчу заарештували футболіста
Арешт футболіста

Матч Кубка Перу між командами Юніон Кімбірі і Спорт Хуанта був зупинений через втручання поліцейських.

Матч Кубка Перу між Юніон Кімбірі і Спорт Хуанта був перерваний, виходом на поле поліцейських, які прямо під час гри заарештували нападника господарів Сесара Монтальво, повідомляє The Sun.

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Форварда звинуватили в тому, що він був зареєстрований під чужим ім'ям і прізвищем. Повідомляється, що футболіст, справжнє ім'я якого Хосе Контрерас, два роки видавав себе за іншого.

"Я футболіст, а не злочинець", – сказав гравець Юніон Кімбірі.

Матч був зупинений за рахунку 2:0 на користь Спорт Хуанта і в результаті команді обвинуваченного зарахували поразку і виліт з турніру.

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