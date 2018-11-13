В Перу автобус с детской футбольной командой сорвался в пропасть – есть жертвы

В Перу автобус с детской футбольной командой сорвался в пропасть / El-nacional

Семь игроков юношеской команды погибли в результате аварии автобуса, который сорвался в пропасть.

В Перу автобус с детской футбольной командой съехал с дороги и сорвался в пропасть, сообщает издание El-nacional. Авария произошла на сельской дороге в регионе Амазонас в понедельник.

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Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 7 представителей детской команды, еще 10 игроков команды получили травмы различной тяжести. Двое из пострадавших уже выписаны из больницы.

Мадридский Реал на официальном сайте выразил соболезнования семьям погибших детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой ужасной аварии.

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#AMAZONAS - #CHACHAPOYAS SE CONFIRMAN LOS 7 MUERTOS 11 HERIDOS DEJA TRÁGICO ACCIDENTE EN CARRETERA CHACHAPOYAS RODRÍGUEZ DE MENDOZAUn helicóptero de la FAO estaríallegandoaChachapoyasparatrasladradosniñosheridosdegravedadellosserían:FALLECIDOSSantillánEduardo Mesa Arevalo(chofer) pic.twitter.com/p8AlAUAssu — Canal dub tv perú (@CanaldubtvPeru) 11 ноября 2018 г.