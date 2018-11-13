В Перу автобус с детской футбольной командой сорвался в пропасть – есть жертвы

Семь игроков юношеской команды погибли в результате аварии автобуса, который сорвался в пропасть.
В Перу автобус с детской футбольной командой съехал с дороги и сорвался в пропасть, сообщает издание El-nacional. Авария произошла на сельской дороге в регионе Амазонас в понедельник.
В Беларуси разбился автобус с украинской детской командой, один ребенок погиб
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 7 представителей детской команды, еще 10 игроков команды получили травмы различной тяжести. Двое из пострадавших уже выписаны из больницы.
Мадридский Реал на официальном сайте выразил соболезнования семьям погибших детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой ужасной аварии.
Останній політ мільярдера: яким був Вішай Шрівадданапрабха – творець чемпіонського Лестера