У Перу автобус із дитячою футбольною командою зірвався у прірву – є жертви

Cім гравців юнацької команди загинули внаслідок аварії автобуса, який зірвався у прірву.
У Перу автобус із дитячою футбольною командою з'їхав з дороги і зірвався у прірву, повідомляє видання El-nacional. Аварія сталася на сільській дорозі в регіоні Амазонас у понеділок.
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Зазначається, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 7 представників дитячої команди, ще 10 гравців команди зазнали травм різної важкості. Двоє з постраждалих вже виписані з лікарні.
Мадридський Реал на офіційному сайті висловив співчуття сім'ям загиблих дітей і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок цієї жахливої аварії.
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