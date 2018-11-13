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У Перу автобус із дитячою футбольною командою зірвався у прірву – є жертви

19:32 428 Читать на русском
У Перу автобус із дитячою футбольною командою зірвався у прірву – є жертви
У Перу автобус із дитячою футбольною командою зірвався у прірву / El-nacional

Cім гравців юнацької команди загинули внаслідок аварії автобуса, який зірвався у прірву.

У Перу автобус із дитячою футбольною командою з'їхав з дороги і зірвався у прірву, повідомляє видання El-nacional. Аварія сталася на сільській дорозі в регіоні Амазонас у понеділок.

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Зазначається, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 7 представників дитячої команди, ще 10 гравців команди зазнали травм різної важкості. Двоє з постраждалих вже виписані з лікарні.

Мадридський Реал на офіційному сайті висловив співчуття сім'ям загиблих дітей і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок цієї жахливої аварії.

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