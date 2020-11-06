"Возможно, мы решили приехать сюда для осмотра культурных достопримечательностей. В перерыве я был очень зол. Мы слишком много рисковали, хотя после перерыва стало лучше. Мы просто не можем позволить себе такого отношения.

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Мы готовились хорошо и знали, с кем играем. Именно это меня злит. Очевидно, я виноват в том, что не смог достучаться до игроков и заставить их сконцентрироваться все 90 минут матча. Сегодня нам повезло, но в следующий раз мы можем не выиграть", – приводит слова Гаттузо Football Italia.

Добавим, что в группе F Наполи, АЗ и Реал Сосьедад имеют по 6 очков, а Риека с пустыми руками идет последней.

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