"Можливо, ми вирішили приїхати сюди для огляду культурних пам'яток. У перерві я був дуже розлючений. Ми занадто багато ризикували, хоча після перерви стало краще. Ми просто не можемо дозволити собі такого ставлення.

Наполі узгодив новий контракт із Гаттузо, – GdS

Ми готувалися добре і знали, з ким граємо. Саме це мене сердить. Очевидно, я винен у тому, що не зміг достукатися до гравців і змусити їх концентруватися всі 90 хвилин матчу. Сьогодні нам пощастило, але наступного разу ми можемо не виграти", – наводить слова Гаттузо Football Italia.

Додамо, що у групі F Наполі, АЗ та Реал Сосьєдад мають по 6 очок, а Рієка з порожніми руками йде останньою.

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