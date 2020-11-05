Лига Европы, групповой этап, 3-й тур

Группа E

Омония – Гранада – 0:2

Голы: Эррера, 4, Чарис, 64

Удаление: Дюриш, 41 (В)

ПАОК – ПСВ – 4:1

Голы: Шваб, 47, Живчкович, 56, 66, Цолис, 58 – Захави, 21 (пен.)

Группа F

Риека – Наполи – 1:2

Голы: Мурич, 13 – Демме, 43, Браут, 62 (аг.)

Реал Сосьедад – АЗ – 1:0

Гол: Порту, 58

Группа I

Сивасспор – Карабах – 2:0

Голы: Османпаша, 11, Кайоде, 88

Группа J

Лудогорец – Тоттенхэм – 1:3

Голы: Кешер, 50 – Кейн, 13, Моура, 33, Ло Чельсо, 62

Кейн отличился 200-м голом в юбилейном матче за Тоттенхэм

Омония в родных стенах не смогла ничего противопоставить Гранаде. Испанцы на классе отгрузили сопернику 2 безответных мяча и остались лидером группы E. В другой встрече этого квартета ПАОК принимал ПСВ. До свистка на перерыв гости повели в счете, чем не на шутку разозлили греков. Во втором тайме хозяева просто уничтожили соперника 4-мя голами и поднялись на вторую строчку группы.

Хорватская Риека, которая не пропустила Колос в групповой этап ЛЕ, проверила свои силы на фоне Наполи. Хозяевам даже удалось открыть счет, но на этом азарт хорватов завершился. Игроки Наполи спокойно ответили сопернику двумя мячами и благодаря минимальной победе продолжают возглавлять квартет F. В параллельном матче группы соревновались Реал Сосьедад и АЗ. Судьбу поединка решил единственный гол испанцев в начале второго тайма, хотя моментов у хозяев было предостаточно.

Сивасспор быстрым голом вышел вперед во встрече с Карабахом и старался контролировать игру. Перед финальным свистком удвоил преимущество турков нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде, который защищает цвета Сивасспора на правах аренды.

Тоттенхэм без особых усилий обыграл на выезде Лудогорец. Лондонцы трижды отличились в воротах соперника. Стоит отметить, что один из мячей забил Кейн, который проводил 300-й поединок за "шпор", а гол для него стал 200-м в футболке Тоттенхэма. Чтобы не разочаровывать болгарских фанатов, Лудогорец сумел ответить представителю АПЛ голом престижа.

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