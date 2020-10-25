Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо в ближайшее время продлит контракт с неаполитанским клубом.

Новое соглашение Гаттузо с Наполи рассчитано на 2 года и должно быть заключено до Рождества.

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По информации La Gazzetta dello Sport, зарплата итальянского специалиста составит около 1,9 млн евро плюс бонусы. Интересно, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис отказался от идеи включить в контракт пункт о компенсации в размере 7 млн евро на случай досрочного прекращения отношений между сторонами.

К слову, Наполи после сыгранных 4 туров Серии А набрал 9 очков и занимает 4 место в чемпионате Италии.

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