В начале марта у Твенте сменился технический директор, и перед новым специалистом Арнольдом Брюггинком поставлена задача найти нового тренера на сезон 2023/24 – Рон Янссон покинет клуб летом. Как информирует Voetbal International, обратился к Петеру Босу, но получил отказ.

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Бос уже больше месяца проживает в Энсхеде, но возглавлять местный клуб не готов. "Если ко мне обратится Аякс, я пообщаюсь. Но из Амстердама мне еще не звонили. В целом чемпионат Нидерландов – хороший вариант, почему нет? Также я жду предложений из-за границы", – отметил Бос.

В 2017-м году Бос покинул Аякс, и с тех пор успел поработать с дортмундской Боруссией, Байером и Лионом. Сейчас Петер находится без работы.

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