"В моей жизни хватает денег. Я предпочитаю крутые вызовы, а защита ворот Ювентуса – самый крутой вызов, который я могу себе поставить.

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Я мало читаю о футболе, но знаю, что несколько игроков уехали в Саудовскую Аравию. Я не удивлен. Понимаю, что кто-то может принять такое решение, и это кажется вполне логичным. Впрочем, я считаю, что стоит иметь другие приоритеты, кроме погони за деньгами", – цитирует 33-летнего Щенсны Football Italia.

Добавим, что поляк еще в юном возрасте перебрался в структуру Арсенала, а затем выступал за топ-клубы Серии А – Рома, Ювентус. Войцех женат на украинке Марине Луценко и постоянно поддерживает наше государство в публичных выступлениях.

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