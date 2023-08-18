"У моєму житті не бракує грошей. Я віддаю перевагу крутим викликам, а захист воріт Ювентуса – найкрутіший виклик, який я можу собі поставити.

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Я мало читаю про футбол, але знаю, що кілька гравців поїхали в Саудівську Аравію. Я не здивований. Розумію, що хтось може ухвалити таке рішення, і це здається цілком логічним. Втім, я вважаю, що варто мати інші пріоритети, окрім гонитви за грошима", – цитує 33-річного Щенсни Football Italia.

Додамо, що поляк ще в юному віці перебрався до структури Арсенала, а потім виступав за топ-клуби Серії А – Рома, Ювентус. Войцех одружений з українкою Мариною Луценко і постійно підтримує нашу державу в публічних виступах.

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