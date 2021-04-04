Закарпатський клуб переживає ненайкращі часи: окрім плачевної ситуації у турнірній таблиці, неприємності виникли і у президента "лисиць".

"Реакція Миная на новину щодо президента клубу є. Вона доволі стримана. Клуб спокійно відреагував, каже, що жодних проблем не відчув.

Президент Миная потрапив під санкції РНБО за контрабанду

Віце-президент запевнив, що клуб продовжить розвиватися, що завдання незмінне – залишитися в УПЛ. Станом на сьогодні кризових моментів немає, всі запевняють, що все гаразд", – повідомив журналіст Богдан Тимовчак в ефірі каналу "Футбол".

Він також зазначив, що мав взяти коментар у спортивного директора Миная Михайла Кополовця і тренера Олександра Севідова (про що було домовлено заздалегідь), однак в останній момент керівництво закарпатської команди заборонило давати коментарі представникам ЗМІ.

"Сам Севідов підтвердив, що буває на тренуваннях команди і дає поради футболістам. Але відповідальний за результат не він, адже є головний тренер", – додав журналіст.

Нагадаємо, раніше президент Миная Валерій Пересоляк потрапив під санкції РНБО за підозрою у причетності до контрабанди.

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