Валерий Пересоляк, президент и владелец закарпатского клуба, похоже, поплатился за свою деятельность.

На заседании СНБО в пятницу были введены персональные санкции против "топ-10" контрабандистов страны, рассказал Владимир Зеленский в видеообращении.

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Активы и счета этих людей, по словам президента, заблокированы. Как сообщает Українська правда, в список санкционных лиц попал, в частности, нынешний владелец Миная Валерий Пересоляк. Повлияет ли это на функционирование закарпатского клуба, пока неизвестно.

Напомним, Минай в УПЛ проводит свой первый сезон. Сейчас коллектив расположился на 13 строчке с 14 зачетными баллами. Он опережает последний Рух на одно очко.

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