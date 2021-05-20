"В Минае я чужого места не занимал, доведя свою профпригодность. Мне очень нравится эта профессия: получал удовольствие от каждой тренировки, с нетерпением ждал каждого матча. Поэтому для себя я уже выбор сделал: тренерская работа.

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Сейчас учусь на лицензионных курсах категории "А" УЕФА, дающих право возглавлять команды Первой и Второй лиг. И очень хочется верить, что мой перерыв в тренерской деятельности надолго не затянется", – сказал Кобин в интервью Meta Ratings.

Напомним, 35-летний специалист возглавил Минай в 2019 году. За это время закарпатцы провели 55 матчей, выиграли Первую лигу сезона 2019/20, вышли в полуфинал Кубка Украины, дебютировали в УПЛ. В конце марта Кобин подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате.

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