"Думаю, что нужно сосредоточиться на строительстве прочного фундамента – клубной академии и постепенно сделать ставку на воспитанников местного футбола.

"Президент "наелся" футболом": Кополовец – о возможном исчезновении Миная, Севидове и человеке-документе

Ничего страшного не произойдет, если не удастся сразу вернуться в элитный дивизион. Тем более, что в межсезонье Минаю не избежать ощутимых кадровых потерь и придется создавать практически новую команду", – поделился Кобин в интервью meta-ratings.

Напомним, Минай вернулся в Первую лигу через год после выхода в УПЛ. Медиа сообщали, что в случае понижения в классе, закарпатский клуб прекратит свое существование.

"У Єгипті вдарився об штангу, зламав ключицю – були чутки, що його везуть у труні": голкіпера Динамо двічі ховали живцем