В матче Кубка Испании одна из команд отказалась играть первую минуту – это был протест
Игроки Арандины отказались играть первую минуту матча с Мурсией в рамках Кубка Испании.
Футболисты Арандины устроили протест против клубного руководства в связи с долгом по зарплате. Как информирует Ассоциация испанских футболистов, боссы клуба задолжали игрокам зарплату за 2,5 месяца, а также бонусы. Помимо этого игроки утверждают, что износили спортивное оборудование, которое клуб отказывается заменять.
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По этой причине Арандина отказалась играть в первую минуту матча первого раунда Кубка Испании с Мурсией. Соперник поступил благородно и удерживал всё это время мяч на своей половине поля.
Игроки хозяев надеются, что огласка этой информации поможет разрешить проблемную ситуацию.
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