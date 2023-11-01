Футболисты Арандины устроили протест против клубного руководства в связи с долгом по зарплате. Как информирует Ассоциация испанских футболистов, боссы клуба задолжали игрокам зарплату за 2,5 месяца, а также бонусы. Помимо этого игроки утверждают, что износили спортивное оборудование, которое клуб отказывается заменять.

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По этой причине Арандина отказалась играть в первую минуту матча первого раунда Кубка Испании с Мурсией. Соперник поступил благородно и удерживал всё это время мяч на своей половине поля.

Игроки хозяев надеются, что огласка этой информации поможет разрешить проблемную ситуацию.

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