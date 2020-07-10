Ибрагимович: Это не мой Милан, здесь все иначе

Нападающий Милана Златан Ибрагимович озвучил проблемы "россонери", из-за которых может не продлить соглашение с клубом.

"Это не мой Милан, сейчас здесь все иначе. Амбиции уже не те, что раньше, не те, с которыми у меня ассоциируется Милан. Я хочу, чтобы клуб боролся за Лигу чемпионов и скудетто. Я все еще получаю удовольствие игры, но играю не ради контракта.

Ибрагимович резко ответил, останется ли в Милане

Я играю для того, чтобы достигать поставленных целей, которые мотивируют меня. Не знаю, останусь ли на следующий год. Жду ли я звонка от руководства? Не знаю. Пока мне никто не звонил", – приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, швед зимой вернулся в Милан, после чего результаты "россонери" резко пошли вверх. Златан забил в двух предыдущих турах Серии А, а Милан сенсационно прибил Лацио и Ювентус.

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года