За Мариуполь ведутся чуть ли не самые активные бои между российскими захватчиками и украинскими военными. Долгое время город был в блокаде, сейчас в нем немало разрушенных домов, а число погибших среди граждан достигает 2 тысяч.

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Также есть немало пропавших без вести. Среди них, к сожалению, Леонид Бояринцев вместе с женой Анной. Супруги с 2 марта не выходят на связь с родными, их местонахождение никому не известно. Об этом в Facebook-группе "Поиск родных и близких Мариуполь 2022" написал пользователь Александр Тарасенко и попросил помощи с поиском.

Добавим, что Бояринцев выступал за Сталь в течение 2000–2004 годов, а следующие 5 сезонов провел в Ильичевце (ныне Мариуполь). С 2009 по 2018 гг. Леонид одевал футболку Нефтяника и отыграл за команду из Ахтырки более 200 матчей.