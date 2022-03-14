За Маріуполь точаться чи не найактивніші бої між російськими загарбниками та українськими військовими. Тривалий час місто було у блокаді, зараз в ньому чимало зруйнованих будинків, а кількість загиблих серед цивільних сягає 2 тисяч.

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Також є чимало зниклих безвісти. Серед них, на жаль, – Леонід Бояринцев разом із дружиною Анною. Подружжя з 2 березня не виходить на зв'язок з рідними, їхнє місце перебування нікому невідоме. Про це у Facebook-групі "Поиск родных и близких Мариуполь 2022" написав користувач Олександр Тарасенко і попросив про допомогу з пошуком.

Додамо, що Бояринцев виступав за Сталь протягом 2000-2004 років, а наступні 5 сезонів провів в Іллічівці (нині Маріуполь). З 2009 по 2018 рр. Леонід одягав футболку Нафтовика й відіграв за команду з Охтирки понад 200 матчів.

Раніше безвісти зник півзахисник друголігової Вікторії Юрій Цапій, який родом із Маріуполя.

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