Нападающий Фуэнлабрады Роман Зозуля в очередной раз подчеркнул свою патриотическую позицию.

"Свободу невозможно купить. Достоинство никто не имеет права продавать. Помним каждого, кто отдал жизнь за неугасимые идеалы и ценности – Героев Небесной сотни и защитников Украины.

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Сегодня, как и 8 лет назад, всем сердцем верю в победу Воинов света. Борьба еще продолжается… С Днем Достоинства и Свободы!" – написал 32-летний нападающий в Facebook.

Напомним, Зозуля уже более 5 лет выступает в Испании, а прошлым летом сменил Альбасете на Фуэнлабраду.

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