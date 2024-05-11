Шевченко продолжает реформы в УАФ – Палата по разрешению споров официально получила нового руководителя
Главный футбольный орган страны обновил очередное структурное подразделение.
Накануне в Доме футбола состоялось первое заседание нового состава Палаты по разрешению споров УАФ, сообщает официальный сайт организации.
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На нем были избраны руководители вышеупомянутой структуры. В частности, председателем Палаты стал Александр Волков, а его заместителем – Роман Мороз.
Напомним, ранее УАФ утвердила персональный состав Палаты, куда вошли: Александр Брагин, Анна Гниздовская, Александр Горобец, Владимир Гримайло, Владислав Заец-Терех, Алексей Изотов, Виктор Крыжановский, Наталья Кукуруза, Александр Силаев и Федор Якимов.
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