В Боготе в собственном автомобиле преступники застрелили президента Тигрес де Соача Эдгара Паэса.

Умер легенда Милана и чемпион Европы

Как сообщает El Colombiano, нападение на функционера совершили возле домашнего стадиона команды, когда он возвращался после матча второй лиги Колумбии, который завершился поражением для его команды от Атлетико Кали (2:3).

В автомобиль Паэса врезались двое мужчин на мотоцикле, после чего убийца выстрелил несколько раз. Паес умер в больнице, куда был доставлен с пулевыми ранениями в грудь, шею и голову. Также сообщается, что 63-летнего президента Тигрес сопровождала его дочь.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Отмечается, что преступление, мотивы которого не уточняются, совершили наемные убийцы.

"Ахметов дал ключи от BMW за 100 тысяч долларов": Алиуце – о самой большой ошибке, трансфере в Динамо и успешном бизнесе