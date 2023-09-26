В Боготі у власному автомобілі злочинці застрелили президента Тігрес де Соача Едгара Паеса.

Помер легенда Мілана і чемпіон Європи

Як повідомляє El Colombiano, напад на функціонера здійснили біля домашнього стадіону команди, коли він повертався після матчу другої ліги Колумбії, який завершився поразкою для його команди від Атлетіко Калі (2:3).

В автомобіль Паеса врізалися двоє чоловіків на мотоциклі, після чого вбивця вистрілив кілька разів. Паес помер у лікарні, куди був доставлений з кульовими пораненнями у груди, шию та голову. Також повідомляється, що 63-річного президента Тігрес супроводжувала його дочка.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. Зазначається, що злочин, мотиви якого не уточнюються, скоїли наймані вбивці.

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