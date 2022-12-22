"В клубе нет ни футболистов, ни тренеров": президент Олимпика раскрыл нелестную судьбу коллектива
Президент Олимпика Андрей Горельцев рассказал, сможет ли клуб поучаствовать в сезоне 2023/24.
"Пока что не могу сказать что-либо конкретное. Будем смотреть уже после Нового года. На сегодняшний день в клубе нет ни футболистов, ни тренеров.
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Вся команда распущена. Но надежда на то, что мы можем вернуться к выступлениям, существует", – поделился Горельцев в комментарии Українському футболу.
Отметим, что Олимпик после сезона 2020/21 решил сняться с УПЛ, в которой выступал с 2014 года. Тогдашний президент Владислав Гельзин заявил, что клуб временно прекратил свою деятельность.
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