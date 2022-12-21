– Владислав Григорьевич, что скажете о сложившейся ситуации с выборами президента УАФ?

– Что я могу сказать. Павелко держится зубами и клещами за свое кресло и не может его отпустить. Он узурпировал власть в УАФ, как путин и лукашенко в своих странах. Не знаю, что у него в голове. Он просто себя компрометирует. Я когда-то говорил, что его оттуда вынесут в урнах, но теперь ситуация еще хуже. Андрюшеньке [Павелко] нужно скорее бежать оттуда.

– Что скажете о письме якобы полученном от ФИФА и УЕФА, где организации говорят о недопустимости вмешиваться государства в футбольную деятельность?

– Хотелось бы, чтобы это письмо УАФ разместила у себя на официальном сайте. Я в футболе много лет и за все время не помню, чтобы УЕФА и ФИФА присылали письмо на одном листе. Это ведь две разные организации. Поэтому закрадывается вопрос: существует ли это письмо на самом деле? Пусть УАФ официально разметит письмо у себя на странице, тогда станет все понятно.

Украина действительно рискует потерять место в УЕФА – представитель союза подтвердил письмо к УАФ

– Выдвинуть кандидата на пост президента УАФ достаточно непросто при нынешнем регламенте. Кандидатуру должны подавать областные Федерации футбола, но складывается такое впечатление, что они бояться или не хотят идти против Павелко.

– У нас тотальная коррупция в футболе, глобальный мыльный пузырь, который вот-вот лопнет, и наружу выйдет очень много грязи. Поэтому я рекомендую Андрюшеньке бежать, а не цепляться зубами за кресло.

– Против Павелко завели уголовное дело, но он вышел под залог. Как думаете, чем все закончится?

– У него будут большие проблемы. Наш футбол сегодня – это интрига, коррупция, а УАФ – тотальная ОПГ. Я не думаю, что в ситуации, в которой сейчас находится наша страна, получится замять какие-то вещи. Я жду честное и справедливое решение по этому вопросу, – заявил Гельзин в интервью FanDay.

"Я там нормально поплавав у болоті": мріяв про Реал, дебютував у 30 років, кава з Шуховцевим, гол на 75 секунді