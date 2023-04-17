"Мне трудно оценивать футбольную карьеру Павла, для меня он, прежде всего, был очень хорошим другом. Даже когда нас обоих уже не было в Динамо, мы очень часто созванивались, общались. В последнее время тоже не теряли связь, даже несмотря на слишком разный образ жизни.

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И новость о смерти Павла меня очень поразила. Ведь очень большой кусок моей жизни связан именно с ним, мы вместе пришли в Динамо, вместе становились частью этой команды. Я благодарен ему за те годы, что мы были вместе, за то, как он меня во всем поддерживал. Это был очень добрый человек, который подкупал своей ненавязчивостью, своей тактичностью.

В новой обстановке, когда я только приехал в Киев, Паша оказался единственным другом, это был человек очень порядочный и надежный, рядом с которым всегда чувствовалась поддержка. Я благодарен ему за все, что он для меня сделал, пусть земля ему будет пухом", – сказал Ребров в комментарии FootBoom.

Напомним, Шкапенко и Ребров вместе выступали в Динамо с 1992 по 1998 годы.

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