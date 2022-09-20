– Ви виступали у багатьох командах в Україні. Якась із них залишилася винна вам зарплату?

– Ні, ні до кого жодних претензій. У Маріуполі та Шахтарі все було чітко у цьому питанні. В Олімпіку також. В Арсеналі мені навіть наперед віддали. У Карпатах тільки були проблеми, і я через це пішов.

– У якій команді почувалися найкраще, і не хотілося нікуди йти?

– У Маріуполі та у київському Арсеналі. Дубль Шахтаря ще. Перша команда… Я їздив на збори, ігри і з Луческу, і з Фонсекою, але офіційно не зіграв. Десь сам винен, десь шансу не дали, але це таке, це футбол. Найгірший період був у Карпатах.

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– Чому так?

– Не платили. Я з Харкова із сім'єю приїхав до Львова. Зарплату та бонуси не платять, постійно кажуть, що "завтра". Я не звик до таких ситуацій. У мене завжди все було чітко. Тут приходиш у Карпати – клуб з ім'ям, база є, місто яке, і думаєш, що все добре буде, а тобі постійно кажуть, щоб почекав.

Легіонери одразу відмовлялися навіть тренуватися. Українські футболісти вмовили їх, а потім і в наших терпець урвався. Тяжко психологічно і жодної мотивації не було. Чотири місяці сидиш і чекаєш. Ну, скажіть чесно, що немає грошей – і все. А тебе дурять, що завтра чи післязавтра. Для мене це дико. Зрештою домовилися, і вони віддали половину того, що мали. Я до них претензій не маю. Не хотілося позиватися, я вирішив по-людськи розійтися.

– Свого часу ви виступали за львівські Карпати. Знайомі із власником клубу Петром Димінським?

– Ні, він уже тоді, мабуть, поїхав за кордон. Я його навіть ніколи не бачив, – розповів Вакуленко в інтерв'ю FanDay.

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