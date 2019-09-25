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"В этом и заключается магия Кубка лиги", – Почеттино рассказал о поражении от клуба 4-го дивизиона

09:29 68 Читати українською
"В этом и заключается магия Кубка лиги", – Почеттино рассказал о поражении от клуба 4-го дивизиона
Маурисио Почеттино / AFP

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал сенсационное поражение от команды четвертого дивизиона Англии Колчестер Юнайтед в 1/16 финала Кубка английской лиги. Основное время матча завершилось нулевой ничьей – 0:0, а в серии пенальти сильнее оказался Колчестер (4:3).

 

"Колчестер провел фантастический матч, нам было очень сложно. Мы очень разочарованы, что не смогли забить за 90 минут.

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Ранее им удалось в серии пенальти обыграть Кристал Пэлас, такое бывает. В этом и заключается магия турнира – может случиться все что угодно. Мы хотели пройти дальше, но вылетели", – цитирует Почеттино Metro.

Напомним, после вчерашней победы Колчестер вышел в 1/8 финала Кубка лиги, а Тоттенхэм завершил участие в турнире. Жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги состоится сегодня, 25 сентября.

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