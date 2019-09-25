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"У цьому і полягає магія Кубка ліги", – Почеттіно розповів про поразку від клубу 4-го дивізіону

09:29 418 Читать на русском
"У цьому і полягає магія Кубка ліги", – Почеттіно розповів про поразку від клубу 4-го дивізіону
Маурісіо Почеттіно / AFP

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував сенсаційну поразку від команди четвертого дивізіону Англії Колчестер Юнайтед в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Основний час матчу завершився нульовою нічиєю – 0:0, а в серії пенальті сильнішим виявився Колчестер (4:3).

 

"Колчестер провів фантастичний матч, нам було дуже складно. Ми надзвичайно розчаровані, що не змогли забити за 90 хвилин.

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Раніше їм вдалося у серії пенальті обіграти Крістал Пелас, таке буває. В цьому і полягає магія турніру – може трапитися все що завгодно. Ми хотіли пройти далі, але вилетіли", – цитує Почеттіно Metro.

Нагадаємо, після вчорашньої перемоги Колчестер вийшов в 1/8 фіналу Кубка ліги, а Тоттенхем завершив участь у турнірі. Жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги відбудеться сьогодні, 25 вересня.

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