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Реал выбрал Почеттино приоритетной целью на замену Зидану

17:22 57 Читати українською
Реал выбрал Почеттино приоритетной целью на замену Зидану
Почеттино и Зидан / Reuters

Наставник Тоттенхэма Почеттино снова попал в сферу интересов мадридского Реала.

Аргентинец будет первым выбором "сливочных" в случае увольнения Зидана, информирует Mirror.

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Почеттино мог возглавить Реал еще раньше, однако Флорентино Перес решил сделать ставку на француза, достигшего невероятного успеха во время своей первой каденции – трех подряд побед в Лиге чемпионов.

Однако, второй приход Зидана в Мадрид пока выглядит не так успешно – команда страдает от травм, провально начала ЛЧ (поражение от ПСЖ 0:3) и показывает посредственную игру в чемпионате. Если рулевой Королевского клуба не сможет достичь заметного прогресса, то именно Почеттино станет самым желанным вариантом на его место.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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