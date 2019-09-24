Реал выбрал Почеттино приоритетной целью на замену Зидану

Наставник Тоттенхэма Почеттино снова попал в сферу интересов мадридского Реала.

Аргентинец будет первым выбором "сливочных" в случае увольнения Зидана, информирует Mirror.

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Почеттино мог возглавить Реал еще раньше, однако Флорентино Перес решил сделать ставку на француза, достигшего невероятного успеха во время своей первой каденции – трех подряд побед в Лиге чемпионов.

Однако, второй приход Зидана в Мадрид пока выглядит не так успешно – команда страдает от травм, провально начала ЛЧ (поражение от ПСЖ 0:3) и показывает посредственную игру в чемпионате. Если рулевой Королевского клуба не сможет достичь заметного прогресса, то именно Почеттино станет самым желанным вариантом на его место.

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