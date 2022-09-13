Из-за скандальной ситуации в матче шестого тура Серии А между Ювентусом и Салернитаной (2:2) в чемпионате Италии могут внедрить систему полуавтоматического определения офсайда.

Об этом информирует Gazzetta dello Sport. Нововведение могут применить уже в октябрьских матчах чемпионата Италии.

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Подобная система полуавтоматического определения офсайда будет призвана не допустить судейские ошибки, связанные с неправильной трактовкой правила офсайда, которые имели место быть как в прошлом сезоне, так и в нынешнем.

Напомним, что на последних секундах матча Ювентус – Салернитана при счёте 2:2 судейская бригада после просмотра видеоповтора отменила чистый гол Аркадиуша Милика, посчитав, что Леонардо Бонуччи находился в офсайде в момент удара поляка по воротам. Позже оказалось, что Бонуччи не был в офсайде, поскольку игрок Салернитаны Кандрева задержался на дальнем участке поля возле лицевой линии. Однако Кандрева не попал на камеры, предназначенные для работы VAR.

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