Шевченко дал оригинальный совет итальянцам, как пережить карантин из-за коронавируса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил надежду, что Италия вскоре выигрывает борьбу против коронавируса.

"У Милана большое сердце, а также великолепные навыки работы в больницах. Я знаю по собственному опыту: врачи и медсестры очень хорошие, компетентные и работяги. Они сделают все, даже если они в затруднительном положении. Италия сделает это.

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Я очень люблю Италию, это моя вторая страна, я не разделяю ее между фанатами Интера, Милана или Ювентуса. Точно так же, как я не делю Милан на тех, кто поддерживает "россонери" или "нерадзурри", и не только потому, что все в Милане всегда относились ко мне благосклонно. Я люблю Милан, люблю Италию, я не сомневаюсь, что хужее пройдет. Италия заплатила только за то, что стала первой европейской страной, которая столкнулась с чрезвычайной ситуацией.

Возможно, молодые люди не поняли серьезность ситуации. Мы должны иметь в себе силы, чтобы изолироваться. Иногда это очень важно как для общества, так и для отдельных лиц. Италия веселая страна, люди привыкли выходить на улицу, общаться. Понадобилось время, чтобы понять ситуацию. Однако, мне кажется, что выбор был сделан в правильное время, и люди адаптировались.

Посидите дома, посмотрите футбол. Например, матч между Миланом и Ювентусом в финале Лиги чемпионов или миланские дерби. Главное помните – в будущем будет еще больше классного футбола. Италия сильна в трудностях, а Милан не только красивый, но и упрямый",– цитирует Шевченко Gazzetta dello Sport.

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