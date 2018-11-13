В Ирландии футболисты после матча жестоко избили арбитра, сломав ему челюсть

Ирландский арбитр Дэниэл Свини был избит после матча, на котором он работал.

Арбитр Дэниэл Свини, который обслуживал матч Маллингар Таун – Хорслип в рамках Объединенной лиги союзных республик Ирландии, получил серьезные увечья после игры, сообщает ВВС.

По информации издания, после матча три игрока Маллингара и один болельщик команды поймали судью и избили его.

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"Мы шокированы жестоким нападением на одного из наших арбитров. У него с обеих сторон сломана челюсть, еще один перелом немного выше, сломана кость под глазом, а также поврежден нос", – заявил президент ирландской ассоциации судей Пол О'Брайен.

Сам матч закончился победой Маллингар со счетом 3:1. Что стало причиной инцидента пока неизвестно.