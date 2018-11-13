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В Ирландии футболисты после матча жестоко избили арбитра, сломав ему челюсть

09:50 76 Читати українською
В Ирландии футболисты после матча жестоко избили арбитра, сломав ему челюсть
ФК Маллингар Таун

Ирландский арбитр Дэниэл Свини был избит после матча, на котором он работал.

Арбитр Дэниэл Свини, который обслуживал матч Маллингар Таун – Хорслип в рамках Объединенной лиги союзных республик Ирландии, получил серьезные увечья после игры, сообщает ВВС.

По информации издания, после матча три игрока Маллингара и один болельщик команды поймали судью и избили его.

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"Мы шокированы жестоким нападением на одного из наших арбитров. У него с обеих сторон сломана челюсть, еще один перелом немного выше, сломана кость под глазом, а также поврежден нос", – заявил президент ирландской ассоциации судей Пол О'Брайен.

Сам матч закончился победой Маллингар со счетом 3:1. Что стало причиной инцидента пока неизвестно.

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Мир Арбитры Ирландия
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