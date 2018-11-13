В Ірландії футболісти після матчу жорстоко побили арбітра, зламавши йому щелепу

Ірландський арбітр Деніел Свіні був побитий після матчу, на якому він працював.

Арбітр Деніел Свіні, який обслуговував матч Маллінгар Таун – Хорсліп в рамках Об'єднаної ліги союзних республік Ірландії, отримав серйозні каліцтва після гри, повідомляє ВВС.

За інформацією видання, після матчу три гравці Маллінгара і один уболівальник команди впіймали суддю і побили його.

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"Ми шоковані жорстоким нападом на одного з наших арбітрів. У нього по обидва боки зламана щелепа, є ще один перелом трохи вище, зламана кістка під оком, а також пошкоджений ніс", – заявив президент ірландської асоціації суддів Пол О'Браєн.

Сам матч закінчився перемогою Маллінгара з рахунком 3:1. Що стало причиною інциденту поки невідомо.