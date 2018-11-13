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В Ірландії футболісти після матчу жорстоко побили арбітра, зламавши йому щелепу

09:50 1203 Читать на русском
В Ірландії футболісти після матчу жорстоко побили арбітра, зламавши йому щелепу
ФК Маллінгар Таун

Ірландський арбітр Деніел Свіні був побитий після матчу, на якому він працював.

Арбітр Деніел Свіні, який обслуговував матч Маллінгар Таун – Хорсліп в рамках Об'єднаної ліги союзних республік Ірландії, отримав серйозні каліцтва після гри, повідомляє ВВС.

За інформацією видання, після матчу три гравці Маллінгара і один уболівальник команди впіймали суддю і побили його.

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"Ми шоковані жорстоким нападом на одного з наших арбітрів. У нього по обидва боки зламана щелепа, є ще один перелом трохи вище, зламана кістка під оком, а також пошкоджений ніс", – заявив президент ірландської асоціації суддів Пол О'Браєн.

Сам матч закінчився перемогою Маллінгара з рахунком 3:1. Що стало причиною інциденту поки невідомо.

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