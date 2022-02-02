"Хороший, техничный, настырный, мощный – у Сикана много хороших качеств. Просто он еще не раскрылся в Украине, он только начинает играть. Руководство Шахтера приняло такое решение, потому что понимает, что у него не будет столько игрового времени. Они же его не выгоняют. Понимают, что для футболиста так будет полезнее.

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У него там все должно получиться. Как это будет? Сложно сказать. Это Европа, другой менталитет, немцы – это немного труднее. Я был там. В Германии мне было очень тяжело. Когда ты ходишь в магазины, кафе. Там много геев, ходят ребята всякие – это другое. Там несколько другие морально-нравственные принципы. Там совсем другие люди. Не хочу никого обижать, но мне там было тяжело.

Для Сикана это шанс. В Германии широкий рынок. Там футболиста из Оберлиги могут посмотреть и забрать в Борусию или Баварию. Все в его ногах, руках, голове. Это хороший шанс себя показать, проявить, доказать своему руководству в Шахтере, что он достоин быть среди лучших", – заявил Кополовец в комментарии Футбол NEWS.

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