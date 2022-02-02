"Хороший, технічний, настирливий, потужний – у Сікана багато хороших якостей. Просто він ще не розкрився в Україні, він лише починає грати. Керівництво Шахтаря ухвалило таке рішення, бо розуміє, що він не матиме стільки ігрового часу. Вони ж його не виганяють. Розуміють, що для футболіста так буде корисніше.

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У нього там все має вийти. Як воно буде? Складно сказати. Це Європа, інший менталітет, німці – це трохи важче. Я там був. У Німеччині мені було дуже тяжко. Коли ти ходиш до магазинів, кафе. Там багато геїв, ходять хлопці всякі – це ж інше. Там трохи інші морально-етичні принципи. Там зовсім інші люди. Не хочу нікого ображати, але мені там було тяжко.

Для Сікана це шанс. У Німеччині великий ринок. Там футболіста з Оберліги можуть подивитися та забрати до Боруссії чи Баварії. Все у його ногах, руках, голові. Це хороший шанс себе показати, проявити, довести своєму керівництву в Шахтарі, що він гідний бути серед найкращих", – заявив Кополовець у коментарі Футбол NEWS.

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