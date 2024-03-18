Голкипер “горняков” и сборной Украины заинтересовал два клуба-середняка АПЛ, утверждает Виктор Вацко.

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Именно поэтому Шахтер активизировался в направлении 21-летнего Кирилла Фесюна из Колоса. Если Ризнык ближайшим летом таки уедет в топ-чемпионат, то дончане хотят иметь готовую качественную замену. По слухам, "горняков" не отпугнула даже немалая клаусула Фесюна – 2-3 млн евро.

Напомним, год назад Шахтер приобрел Ризныка из Ворсклы за 3 млн евро. На данный момент кипер провел в свитере дончан 28 матчей, пропустил 34 гола и 12 раз сохранял владения "сухими". Transfermarkt оценивает 25-летнего вратаря в 5 млн евро, а его контракт рассчитан до конца 2027-го.

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