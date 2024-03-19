IFAB хоче змінити всю суть офсайду і фіксувати положення "поза грою" по дальній частині тіла, а не по ближній. Про це інформує Football Talk. Нова інтерпретація офсайду може бути впроваджена у світовому футболі не раніше 2025 року.

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Таким чином, атакувальний гравець матиме перевагу перед візаві, який обороняється. Зараз офсайд фіксують за будь-якою частиною тіла, голови або ніг атакувального футболіста на чужій половині поля в момент пасу партнера.

Уболівальники в соціальних мережах уже жартують про те, що Альваро Мората, Тімо Вернер і Дарвін Нуньєс після прочитання цієї новини стануть найщасливішими людьми на планеті.