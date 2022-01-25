Арманд Дюка – действующий руководитель футбола страны – пережил неприятные минуты. Неизвестные в масках сбросили взрывчатку на его дом. В тот момент внутри находилась жена функционера – к счастью, она не пострадала, но материальный ущерб достаточно значительный. Об этом сообщает Blic.

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Инцидент произошел около 22:00 по местному времени в городе Дуррес, расположенном неподалеку от Тираны – столицы Албании. Полиция приступила к поиску злоумышленников, но сам функционер выразил сомнения, что их найдут.

Заметим, что Арманд Дюка возглавляет Федерацию футбола Албании на протяжении 20 лет и планирует баллотироваться на шестой срок. В последнее время у него возникли напряженные отношения с городскими властями Тираны. Руководителя Федерации обвинили в коррупции, отмывании денег и попытках фальсификации голосования.

Впрочем, мэр Тираны прогнозируемо открестился от своей причастности к взрыву. "Дюка – мой соперник, а не враг. Призываю как можно скорее найти преступников", – заявил городской голова столицы Албании.

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