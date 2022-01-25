Вибори очільника албанської Федерації, які заплановані на 2 березня, вже увійшли до кримінальної хроніки.

Арманд Дюка – чинний керівник футболу країни – пережив неприємні хвилини. Невідомі в масках скинули вибухівку на його будинок. В той момент у помешканні перебувала дружина функціонера – на щастя, вона не постраждала, але матеріальні збитки є досить значними. Про це повідомляє Blic.

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Інцидент трапився близько 22:00 за місцевим часом в місті Дуррес, що розташоване неподалік Тірани – столиці Албанії. Поліція розпочала пошук зловмисників, але сам функціонер висловив сумніви, що їх знайдуть.

Зауважимо, що Арманд Дюка очолює Федерацію футболу Албанії впродовж 20-ти років і планує балотуватися на шостий термін. Останнім часом у нього виникли напружені стосунки з міською владою Тірани. Очільника Федерації звинуватили в корупції, відмиванні грошей та спробах фальсифікації голосування.

Втім, мер Тірани прогнозовано відхрестився від своєї причетності до вибуху. "Дюка – мій суперник, а не ворог. Закликаю якомога швидше знайти злочинців", – заявив міський голова столиці Албанії.

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