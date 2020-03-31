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"В Динамо точно не бедствовали": воспитанник киевлян признался, что большая зарплата разрушила его карьеру

31 марта 06:00 785 Читати українською
"В Динамо точно не бедствовали": воспитанник киевлян признался, что большая зарплата разрушила его карьеру
Сергей Шевчук / Сайт Чайки

Нападающий Сергей Шевчук рассказал о роскошных финансовых условиях, которые имел на заре своей карьеры.

"До сих пор думаю, что мне помешали деньги, где-то дал слабинку и начал гулять больше, чем можно было. Деньги – главная причина того, где я оказался сейчас. Я думаю, что эта проблема была не только у меня. Мы получали много, даже для нынешних времен.

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Могу привести к примеру премиальные за молодежный Евро-2009, который мы выиграли. За ту победу я получил 25 тысяч долларов – пожалуй, можно было квартиру в Киеве тогда спокойно купить. А некоторые пацаны за два месяца эти деньги протранжирили. После Евро с нами и Динамо контракт переподписало – соответственно, суммы уже тоже были выше. В Динамо точно не бедствовали", – рассказал Шевчук в интервью официальному сайту ПФЛ.

Напомним, воспитанник Динамо так и не смог провести ни одного матча за основу киевлян, дальнейшие попытки реанимировать карьеру также не помогли – сейчас он выступает во Второй лиге за Чайку.

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Динамо Киев Динамо Киев Чайка Чайка Сергій Шевчук Сергій Шевчук
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