"Сидел в кабинете Суркиса испуганным и ничего не понимал": украинский форвард – об отказе от Спартака ради Динамо

Нападающий Чайки Сергей Шевчук вспомнил подписания своего первого профессионального контракта с киевским Динамо 12 лет назад.

"Не знаю, насколько это правда, но мне говорили, что после молодежного Евро-2009 мною интересовались Лилль и Валенсия. А еще перед этим вроде Эспаньол проявлял также интерес, опять же я могу только догадываться об этом. Единственный вариант, о котором могу утвердительно говорить – московский Спартак. Скауты москвичей меня заметили на турнире Банникова и пригласили на медосмотр.

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Я уже даже успел съездить в Москву и пройти медосмотр, но нужно было вернуться в Киев, чтобы закончить школу. Я как раз учился в одиннадцатом классе и разумнее было бы уже доучиться те три месяца, чем переводиться в Россию. В итоге я вернулся в Киев и уже ждал завершения школы. Но по иронии судьбы я сыграл удачный поединок за Динамо-2, на котором присутствовал Игорь Суркис. Буквально на следующий день меня вызвали к нему в кабинет и предложили пятилетний контракт. А вы сами понимаете, что в 16-17 лет я сидел у него просто испуганным и вообще ничего не понимал.

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Ни с кем не посоветовавшись, подписал контракт, мне еще и деньги тогда какие-то подсунули прямо там. Поэтому после этого о Спартаке речи уже не было. Но я не жалею, хотя, кто знает, все могло бы сложиться по-другому", – рассказал Шевчук в интервью официальному сайту ПФЛ.

Напомним, воспитанник тернопольского футбола провел 6 лет в системе Динамо, но за основную команду киевлян так и не сыграл. После этого была Волынь и не слишком удачные попытки закрепиться за рубежом. Последние два сезона Шевчук выступает за Чайку из Второй лиги.

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