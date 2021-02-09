"По прогнозам, каждый день до 13 февраля ожидаются снегопады, причем сильные. Снег даже будет идти перед самой игрой. Однако, это не помешает нам подготовить должным образом и футбольное поле, и стадион. К футбольному матчу должно быть готово абсолютно все – и трибуны, даже несмотря на то, что игра, как известно, пройдет без зрителей, и все подходы и подъезды к стадиону.

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Мы упорно работаем каждый день, чтобы подготовить стадион так, как он должен быть готов к футбольному матчу. Тем более, до первого матча, который мы проводим в этом году. Ничего не поделаешь – в связи с карантинными ограничениями болельщики не будут присутствовать на трибунах, но мы готовим наш стадион так, чтобы он был готов принять матч со зрителями", – поделился Колоша в комментарии официальному сайту Динамо.

К слову, матч Динамо – Олимпик состоится 13 февраля, начало игры в 17:00. Киевляне возглавляют турнирную таблицу УПЛ с 1-очковым отрывом от Шахтера, а Олимпик с 17 пунктами занимает 7 место.

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