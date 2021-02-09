"За прогнозами, кожного дня до 13 лютого очікуються снігопади, причому сильні. Сніг навіть буде іти перед самою грою. Однак, це не завадить нам підготувати належним чином і футбольне поле, і стадіон. До футбольного матчу має бути готове абсолютно все – і трибуни, навіть незважаючи на те, що гра, як відомо, відбудеться без глядачів, і всі підходи та під’їзди до стадіону.

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Ми наполегливо працюємо кожен день, аби підготувати стадіон так, як він має бути готовий до футбольного матчу. Тим більше, до першого матчу, який ми проводимо в цьому році. Нічого не поробиш – у зв'язку з карантинними обмеженнями вболівальники не будуть присутні на трибунах, але ми готуємо наш стадіон так, щоб він був готовий прийняти матч з глядачами", – поділився Колоша у коментарі офіційному сайту Динамо.

До слова, матч Динамо – Олімпік відбудеться 13 лютого, початок гри о 17:00. Кияни очолюють турнірну таблицю УПЛ з 1-очковим відривом від Шахтаря, а Олімпік з 17 пунктами посідає 7 місце.

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