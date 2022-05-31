"Я сейчас нахожусь за границей, поэтому даже не знаю, о чем идет речь. Я от вас впервые об этом услышал. Любое пишут. Нельзя всему верить, но если он вернется, то это будет хорошо. Однако пока у меня такой информации нет.

Ярмоленко имеет предложения в АПЛ и еще нескольких чемпионатах – лидер сборной Украины выбрал приоритетный вариант

Это слухи? Не знаю. Мне кажется, если бы велись такие переговоры, я бы был в курсе. Усилит ли Ярмоленко Динамо? Думаю, он поможет нам. Все-таки это игрок национальной сборной, который многое сделал для украинского футбола", – поделился Чохонелидзе в комментарии Fanday.

Добавим, что Ярмоленко этим летом останется без клуба и ищет новое место работы. Андрей имеет интерес от двух представителей АПЛ, а также предложения из Ла Лиги и МЛС.

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